Benfica, Nuno Gomes avverte: "Per il Milan sarà come andare dal dentista"
Questa sera il Milan scende in campo per l'esordio stagionale europeo. Il club rossonero avrà uno degli impegni più complicati del suo calendario alla prima giornata della League Phase, affrontando il Benfica del presidente Manuel Rui Costa, grande ex giocatore milanista. Sulla Gazzetta dello Sport, a dire la sua sulla sfida di questa sera e ad avvertire il Milan ci ha pensato Nuno Gomes, ex attaccante del Benfica e oggi assistente del settore internazionale del club portoghese.
MILAN, IL BENFICA SARÀ COME ANDARE DAL DENTISTA
L'avvertimento di Nuno Gomes sul Benfica al Milan: "Il Benfica è una formazione tosta e matura. Ostica da affrontare. Per il Milan sarà come andare dal dentista… si dice così da voi no? Direi di fare attenzione a Prestianni e Pavlidis, che stanno vivendo un grande momento di forma. Mi aspetto quindi un Benfica coraggioso: sapranno come mettere in difficoltà il Milan. Poi sa, io sono un po’ di parte. È il club della mia vita, lo è stato quando ero calciatore e poi da dirigente. Sono influenzato nel giudizio, me lo conceda…"
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