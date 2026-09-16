Ramos crede nel Milan: "Abbiamo le qualità per vincere ogni competizione a cui partecipiamo"

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L'attaccante rossonero Gonçalo Ramos si è detto convinto che il Milan può vincere ogni competizione a cui partecipa

Gonçalo Ramos, ai microfoni del sito ufficiale dell'UEFA, ha raccontato: "Essere sempre preparato, credere nel lavoro e nelle mie capacità è una delle mie qualità. È successo così tante volte che non può essere solo fortuna: credo sia qualcosa che mi definisce e che ci si può aspettare da me, una mentalità forte e la capacità di non arrendermi mai. Spero di poter aiutare la squadra segnando ancora gol importanti, magari anche all’ultimo minuto. Gli anni al PSG? Ho imparato molto, dentro e fuori dal campo, dal mio allenatore Luis Enrique e da alcuni dei calciatori più forti del mondo che giocano per il Paris. Quello che posso portare qui è parte di ciò che ho imparato con loro, cercando di trasmettere lo stesso spirito vincente e di aiutare la squadra con questa mentalità. Vogliamo vincere, non siamo qui solo per giocare: vogliamo vincere tutte le competizioni. Sono qui per portare questa fame e cercare di trasmettere la mentalità vincente che sento di avere".

L'attaccante portoghese è convinto che il Milan possa vincere l'Europa League: "Credo che abbiamo le qualità per vincere ogni competizione a cui partecipiamo, ma dobbiamo procedere passo dopo passo, concentrandoci su ogni partita senza pensare troppo lontano. Costruiremo il nostro percorso, acquisiremo fiducia e continueremo a lavorare duramente: può essere una stagione molto positiva e possiamo arrivare alla fine sorridendo".