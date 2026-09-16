Verso Salisburgo-Milan: biglietti per il settore ospiti in vendita da domani

Verso Salisburgo-Milan: biglietti per il settore ospiti in vendita da domaniMilanNews.it
Oggi alle 18:48News
di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com
Il sito ufficiale del Milan riporta tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti per la partita in casa del Salisburgo

Il sito ufficiale del Milan riporta tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti per la partita di Europa League in casa del Salisburgo in programma il prossimo 15 ottobre: "AC Milan comunica che i biglietti per il Settore Ospiti di Salisburgo-Milan, valevole per la 2ª giornata di Europa League 2026/27 e in programma giovedì 15 ottobre alle ore 18.45 presso la Red Bull Arena, saranno disponibili su Vivaticket secondo le seguenti modalità:

Fase Abbonati Plus: dalle ore 12.00 alle ore 23.59 di giovedì 17 settembre;

Fase Abbonati: dalle ore 12.00 di venerdì 18 settembre, salvo disponibilità residua.

Il prezzo del biglietto per assistere a Salisburgo-Milan è di 37€.

In seguito all'acquisto online verrà inviato un voucher in formato PDF, dove saranno indicati l'orario e il luogo in cui poter ritirare il biglietto il giorno della gara.

I biglietti saranno nominativi. Non sarà possibile in alcun modo cedere il biglietto". 