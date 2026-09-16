Altafini: "Per partite come Juve-Milan, Ramos non ha colpe"

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Il giudizio del grande ex attaccante rossonero Josè Altafini sul nuovo centravanti milanista Gonçalo Ramos

Il Milan aspetta Gonçalo Ramos e si augura che questa sera contro il Benfica possa riuscire a sbloccarsi mentalmente, in attesa che prenda le misure con il calcio italiano: il ritorno sulla scena europea potrebbe aiutarlo, così come la sfida in famiglia contro la formazione che lo ha lanciato tra i grandi. Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha intervistato un grande attaccante del passato rossonero come Josè Altafini che, tra le altre cose di cui ha parlato, ha espresso anche un giudizio su Gonçalo Ramos.

RAMOS NON HA COLPE

Il commento di Josè Altafini su Gonçalo Ramos, da attaccante del passato ad attaccante del presente del Milan: “Di sicuro non ha colpe per partite come Juve-Milan, in cui non ha ricevuto una sola giocata da un compagno. Succedeva anche a me, e mi criticavano. Se giocassi oggi, mi muoverei per il campo, in serate così mi sposterei all’ala o più indietro. Ai miei tempi, non si faceva”.