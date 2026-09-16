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VIDEO MN - Il Milan è arrivato a San Siro per la partita contro il Benfica
Poco fa il Milan è arrivato in pullman a San Siro in vista della partita di Europa League di questa sera alle 21 contro il Benfica
Pochi istanti fa, il pullman con a bordo il Milan è arrivato a San Siro in vista della partita di questa sera alle 21 contro il Benfica, valida per la prima giornata della fase campionato di Europa League. La squadra rossonera di Ruben Amorim è stata accolta da diversi tifosi che non faranno certamente mancare il loro supporto alla formazione milanista anche dentro lo stadio durante la sfida.
Questo il video girato dall'inviato di Milannews.it:
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