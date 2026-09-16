Ramos ribadisce: "Una delle mie più grandi fonti d’ispirazione è stato Ibrahimovic"

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L'attaccante rossonero Gonçalo Ramos ha confermato ancora una vota che il suo idolo è sempre stato Zlatan Ibrahimovic

Nell'intervista rilasciata al sito ufficiale dell'UEFA, Gonçalo Ramos ha parlato di Ruben Amorim, del suo idolo Zlatan Ibrahimovic e di Luka Modric:

Sull'impatto con Amorim: "È stato molto positivo e, in un certo senso, anche semplice perché abbiamo un modo simile di intendere il calcio. Il fatto di parlare entrambi portoghese ci aiuta a capirci meglio e a trasmettere più facilmente i messaggi alla squadra. Credo che questo possa essere un aspetto importante nel corso della stagione".

Sui suoi idoli: "Conosco tutti quei grandi attaccanti, ma quello che ho seguito maggiormente durante la sua carriera e che considero una delle mie più grandi fonti d’ispirazione è Zlatan Ibrahimović. Mi è sempre piaciuto e ho cercato di riprodurre alcuni dei suoi gesti in campo. È un modello per me e il fatto che abbia giocato nel Milan lo rende ancora più speciale".

Su Modric: "È difficile descriverlo a parole: è un giocatore davvero speciale. Dopo essermi allenato e aver giocato con lui, ho raccontato a tutti che è ancora più speciale di quanto pensassi. La sua qualità è incredibile e tutta la sua carriera dimostra quanto significhi per il calcio. È un onore averlo in squadra e nello spogliatoio: impariamo da lui ogni giorno e possiamo goderci tutto ciò che porta al gruppo".