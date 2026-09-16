Bartesaghi a Sky: "Sognavo queste partite. Amorim mi chiede di essere più presente in area di rigore quando l'azione si sviluppa dalla parte opposta"
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Intervista a Bartesaghi, stasera titolare, prima del fischio d'inizio di Milan-Benfica di Europa League
Davide Bartesaghi ha parlato a Sky Sport prima di Milan-Benfica. Queste le sue dichiarazioni: "Chi viene chiamato in causa deve sentirsi importante per tutta la squadra, sognavo di giocare queste partite. Sarà una partita difficile, dobbiamo mettere in campo quello che abbiamo preparato durante gli allenamenti”.
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"Più o meno è la stessa cosa, magari mi chiede di essere più presente in area di rigore quando l'azione si sviluppa dalla parte opposta".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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