Bartesaghi a Sky: "Sognavo queste partite. Amorim mi chiede di essere più presente in area di rigore quando l'azione si sviluppa dalla parte opposta"

Bartesaghi a Sky: "Sognavo queste partite. Amorim mi chiede di essere più presente in area di rigore quando l'azione si sviluppa dalla parte opposta"MilanNews.it
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Oggi alle 20:34News
di Manuel Del Vecchio
Intervista a Bartesaghi, stasera titolare, prima del fischio d'inizio di Milan-Benfica di Europa League

Davide Bartesaghi ha parlato a Sky Sport prima di Milan-Benfica. Queste le sue dichiarazioni:  "Chi viene chiamato in causa deve sentirsi importante per tutta la squadra, sognavo di giocare queste partite. Sarà una partita difficile, dobbiamo mettere in campo quello che abbiamo preparato durante gli allenamenti”.

Cambia l'interpretazione del tuo ruolo tra Allegri e Amorim?

"Più o meno è la stessa cosa, magari mi chiede di essere più presente in area di rigore quando l'azione si sviluppa dalla parte opposta".