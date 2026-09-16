Filippo Terracciano dal 1' contro il Benfica: non gioca titolare nel Milan dal 29 dicembre 2024
Tra le sorprese della formazione titolare scelta da Ruben Amorim per la partita di questa sera contro il Benfica, c'è sicuramente la presenza in difesa di Filippo Terracciano che comporrà il reparto arretrato milanista con Koni De Winter e Strahinja Pavlovic. L'ultima volta che il difensore ha iniziato una gara dal primo minuto con la maglia del Diavolo risale al 29 dicembre 2024, quando, a causa di una forte emergenza infortuni, l'allora tecnico milansta Paulo Fonseca lo schierà titolare in mezzo al campo contro la Roma in campionato. Il suo match durò solo 45' prima di venire sostituito all'intervallo da Ismael Bennacer.
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Benfica:
MILAN: (3-4-2-1) Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos. A disp.: Torriani, Tomori, Gabbia, Gila, Moreira, Estupinan, Rabiot, Modric, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Pulisic, Camarda. All.: Ruben Amorim.
BENFICA: (4-2-3-1) Trubin; Banjaqui, Circati, Araujo, El Karouai; Palhinha, Aursnes; Kaminski, Sudakov, Lukebakio; Duran. A disp.: Soares, Lenglet, Barrenechea, Pavlidis, Manu Silva, Barreiro, Echeverri, Cabral, Prestianni, Rafa Silva, Schjelderup, Dahl. All.: Marco Silva.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan