Filippo Terracciano dal 1' contro il Benfica: non gioca titolare nel Milan dal 29 dicembre 2024

Filippo Terracciano dal 1' contro il Benfica: non gioca titolare nel Milan dal 29 dicembre 2024MilanNews.it
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Oggi alle 20:24News
di Enrico Ferrazzi
Filippo Terracciano non gioca una partita da titolare con la maglia del Milan dal 29 dicembre 2024 contro la Roma in campionato

Tra le sorprese della formazione titolare scelta da Ruben Amorim per la partita di questa sera contro il Benfica, c'è sicuramente la presenza in difesa di Filippo Terracciano che comporrà il reparto arretrato milanista con Koni De Winter e Strahinja Pavlovic. L'ultima volta che il difensore ha iniziato una gara dal primo minuto con la maglia del Diavolo risale al 29 dicembre 2024, quando, a causa di una forte emergenza infortuni, l'allora tecnico milansta Paulo Fonseca lo schierà titolare in mezzo al campo contro la Roma in campionato. Il suo match durò solo 45' prima di venire sostituito all'intervallo da Ismael Bennacer

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Benfica:

MILAN: (3-4-2-1) Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos. A disp.: Torriani, Tomori, Gabbia, Gila, Moreira, Estupinan, Rabiot, Modric, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Pulisic, Camarda. All.: Ruben Amorim.

BENFICA: (4-2-3-1) Trubin; Banjaqui, Circati, Araujo, El Karouai; Palhinha, Aursnes; Kaminski, Sudakov, Lukebakio; Duran. A disp.: Soares, Lenglet, Barrenechea, Pavlidis, Manu Silva, Barreiro, Echeverri, Cabral, Prestianni, Rafa Silva, Schjelderup, Dahl. All.: Marco Silva.