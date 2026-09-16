Capello: "Mi pongo una domanda: Amorim conosce il valore dei giocatori che sta allenando?"

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Scelte di formazione abbastanza sorprendenti per Ruben Amorim, che questa sera affronta il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. Fabio Capello, negli studi Sky, commenta così l'undici titolare del portoghese:

“Mi pongo una domanda: conosce il valore dei giocatori che sta allenando? Quelli che fanno la differenza? Mi sta sorprendendo. Non so se ha ancora capito il valore dei giocatori e come posizionarli in campo. Ha fatto tanti esperimenti. Speriamo che abbia capito il valore degli avversari ma anche il valore dei suoi giocatori e che li metta nelle giuste posizioni”.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos. A disp.: Torriani, Tomori, Gabbia, Gila, Moreira, Estupinan, Rabiot, Modric, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Pulisic, Camarda. All.: Ruben Amorim.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Banjaqui, Circati, Araujo, El Karouai; Palhinha, Aursnes; Kaminski, Sudakov, Lukebakio; Duran. A disp.: Soares, Lenglet, Barrenechea, Pavlidis, Manu Silva, Barreiro, Echeverri, Cabral, Prestianni, Rafa Silva, Schjelderup, Dahl. All.: Marco Silva.