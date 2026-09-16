Milan, prima da titolare in rossonero per Omari Hutchinson
Lo scorso 31 agosto, il Milan ha annunciato l'arrivo in rossonero di Omari Hutchinson con questo comunicato ufficiale: "AC Milan comunica l'acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo, delle prestazioni sportive del calciatore Omari Elijah Giraud-Hutchinson dal Nottingham Forest FC, fino al 30 giugno 2027". Dopo aver esordito con il Diavolo sabato contro la Lazio in Serie A, quando è entrato in campo nel secondo tempo, questa sera contro il Benfica, nella partita valida per la prima giornata di Europa League, il trequartista inglese farà il suo debutto da titolare con la maglia del Milan.
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Benfica:
MILAN: (3-4-2-1) Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos. A disp.: Torriani, Tomori, Gabbia, Gila, Moreira, Estupinan, Rabiot, Modric, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Pulisic, Camarda. All.: Ruben Amorim.
BENFICA: (4-2-3-1) Trubin; Banjaqui, Circati, Araujo, El Karouai; Palhinha, Aursnes; Kaminski, Sudakov, Lukebakio; Duran. A disp.: Soares, Lenglet, Barrenechea, Pavlidis, Manu Silva, Barreiro, Echeverri, Cabral, Prestianni, Rafa Silva, Schjelderup, Dahl. All.: Marco Silva.
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