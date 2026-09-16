Di Marzio: "L'Italia Under 21 potrà contare ancora su Alphadjo Cisse"

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Nella prossima sosta per le nazionali, il trequartista rossonero Alphadjo Cisse farà ancora parte dell'Italia Under 21 del ct Silvio Baldini

C'è grande curiosità per le prime convocazioni di Roberto Mancini. I nomi di diversi giovani sono stati accostati alla Nazionale maggiore azzurra nelle ultime settimane, tra cui anche quello di Alphadjo Cisse, autore di due gol in questo inizio di campionato con il Milan. Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, nella prossima sosta il fantasista classe 2006 rossonero farà però ancora parte del gruppo dell'Under 21 di Silvio Baldini (clicca qui per leggere l'anticipazione di qualche giorno fa di Milannews.it).

Scrive Di Marzio: "Oltre alla Nazionale maggiore, iniziano a delinearsi anche le convocazioni di Silvio Baldini per l'Under 21. L'allenatore azzurro potrà contare su Alphadjo Cisse, che ha già trovato due reti in avvio di campionato col Milan. Oltre al classe 2006 anche Lulli, Raimondo, Koleosho, Ndour e Pisilli saranno a disposizione di Baldini e dunque non saranno presenti in Nazionale maggiore: c'è grande sintonia tra lo stesso Mancini e il CT dell'U21, che avrà davanti a sé dei match molto importanti per le qualificaizoni ai prossimi Europei".