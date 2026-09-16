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MN - Rui Costa saluta San Siro: "Fare parte di questa storia mi riempie di orgoglio"
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Milan-Benfica è una partita speciale per tanti motivi: uno di quelli principali è il ritorno a San Siro di Manuel Rui Costa, che ha vissuto la maglia numero 10 del Milan per cinque stagioni. Oggi presidente del Benfica, Rui Costa è stato accolto da tutto lo stadio con grande gioia e calore: il Musagete ha ringraziato per tutto l'affetto con gli occhi lucidi e grande emozione:
“Essere accolto così è un momento di grande onore. Grazie a tutti per questi cinque anni meravigliosi che ho passato qua. Abbiamo vinto tutto insieme a voi. Fare parte un po' di questa storia mi riempie d’orgoglio”.
September 16, 2026
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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