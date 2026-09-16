MIL-BEN (0-1): Lukebakio porta in vantaggio il Benfica con un mancino dal limite

MIL-BEN (0-1): Lukebakio porta in vantaggio il Benfica con un mancino dal limiteMilanNews.it
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Oggi alle 21:20News
di Lorenzo De Angelis
Benfica in vantaggio: l'ha sbloccata al 16esimo minuto Lukebakio

Dopo 16' si sblocca il risultato a San Siro. Lukebakio porta in vantaggio il Benfica con una conclusione dal limite sulla quale Maignan non può nulla. L'esterno belga si fa beffe di Bartesaghi, che nell'uno contro uno non riesce mai ad opporsi all'attaccante avversario che nulla di più ha fatto che andare sul suo piede forte. Situazione da rivedere. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-BENFICA

MILAN: (3-4-2-1) Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos. A disp.: Torriani, Tomori, Gabbia, Gila, Moreira, Estupinan, Rabiot, Modric, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Pulisic, Camarda. All.: Ruben Amorim.

BENFICA: (4-2-3-1) Trubin; Banjaqui, Circati, Araujo, El Karouai; Palhinha, Aursnes; Kaminski, Sudakov, Lukebakio; Duran. A disp.: Soares, Lenglet, Barrenechea, Pavlidis, Manu Silva, Barreiro, Echeverri, Cabral, Prestianni, Rafa Silva, Schjelderup, Dahl. All.: Marco Silva.

MILAN-BENFICA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Gillett
Assistenti: Davies, Greenhalgh
IV: Harrington
VAR: Attwell
AVAR: Kwiatkowski

DOVE VEDERE MILAN-BENFICA
Milan-Benfica, mercoledì 16 settembre 2026
Ore: 21:00
Stadio: San Siro
TV: SkySport
Streaming: SkyGO, NOWtv
Web: diretta testuale su MilanNews.it