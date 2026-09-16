News Milan-Benfica 0-1 all'intervallo: Amorim e squadra sbagliano un altro primo tempo. San Siro fischia

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Il racconto del primo tempo di San Siro tra Milan e Benfica. Scelte sbagliate e infelici da parte di tutti

Milan decisamente sotto ritmo in questa prima frazione di gioco contro il Benfica. Ai rossoneri non è di certo mancata la voglia di provarci, infatti il possesso palla è favorevole alla formazione di Amorim, ma è mancata velocità e pulizia tecnica, oltre che coraggio negli ultimi 30 metri.

Cisse tra i pochi positivi, sempre alla ricerca del pallone e sempre con un’attitudine offensiva: il giovane trequartista ha provato spesso la giocata tra le linee. Male il gioco sugli esterni e per gli esterni, con il giro palla troppo lento e prevedibile: il Benfica si è difeso in modo semplice ed ordinato, godendo dell’imprecisione dei rossoneri.

Esordio dal primo minuto negativo di Hutchinson: innamorato del pallone, poco propenso al dialogo con i compagni, impreciso nelle poche volte in cui è riuscito a ricevere tra le linee. Il gol di Lukebakio è stato un po’ casuale, ma Bartesaghi l’ha accompagnato con troppa facilità al tiro dal limite: c’è da dire anche che nessuno dei compagni è uscito in raddoppio per aiutarlo.

Un’altra prima frazione di gioco sbagliata da Amorim e squadra, che viene subissata dai fischi di San Siro al duplice fischio dell’arbitro.