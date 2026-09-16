MIL-BEN (0-1): subito doppio cambio per il Milan, dentro Pulisic e Gila

MIL-BEN (0-1): subito doppio cambio per il Milan, dentro Pulisic e GilaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:08News
di Lorenzo De Angelis
Subito doppio cambio nel Milan: dentro Gila e Pulisic per Terracciano ed Hutchinson

Come spesso successo in questo inizio di stagione, anche per l'esordio in Europa League contro il Benfica Ruben Amorim ha deciso di mettere mano alla panchina all'intervallo per cercare di fare una scossa alla sua squadra. Fuori Terracciano e Hutchinson, in ombra, dentro Mario Gila e Christian Pulisic, acclamato dal popolo di San Siro. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-BENFICA

MILAN: (3-4-2-1) Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos. A disp.: Torriani, Tomori, Gabbia, Gila, Moreira, Estupinan, Rabiot, Modric, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Pulisic, Camarda. All.: Ruben Amorim.

BENFICA: (4-2-3-1) Trubin; Banjaqui, Circati, Araujo, El Karouai; Palhinha, Aursnes; Kaminski, Sudakov, Lukebakio; Duran. A disp.: Soares, Lenglet, Barrenechea, Pavlidis, Manu Silva, Barreiro, Echeverri, Cabral, Prestianni, Rafa Silva, Schjelderup, Dahl. All.: Marco Silva.

MILAN-BENFICA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Gillett
Assistenti: Davies, Greenhalgh
IV: Harrington
VAR: Attwell
AVAR: Kwiatkowski

DOVE VEDERE MILAN-BENFICA
Milan-Benfica, mercoledì 16 settembre 2026
Ore: 21:00
Stadio: San Siro
TV: SkySport
Streaming: SkyGO, NOWtv
Web: diretta testuale su MilanNews.it