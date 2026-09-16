MIL-BEN (0-2): altra doppia sostituzione nel Milan, dentro Saelemaekers e Moreira

MIL-BEN (0-2): altra doppia sostituzione nel Milan, dentro Saelemaekers e MoreiraMilanNews.it
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Ieri alle 22:17News
di Lorenzo De Angelis
Altro doppio cambio nel Milan, dentro Moreira e Saelemaekers

Poco dopo il raddoppio di Kaminski Ruben Amorim ha deciso di mettere nuovamente mano alla sua squadra cambiando tutta la corsia di sinistra. Al minuto 57, infatti, il tecnico portoghese richiama in panchina Bartesaghi e Cisse per fare entrare Moreira e Saelemaekers. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-BENFICA

MILAN: (3-4-2-1) Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Musah, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos. A disp.: Torriani, Tomori, Gabbia, Gila, Moreira, Estupinan, Rabiot, Modric, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Pulisic, Camarda. All.: Ruben Amorim.

BENFICA: (4-2-3-1) Trubin; Banjaqui, Circati, Araujo, El Karouai; Palhinha, Aursnes; Kaminski, Sudakov, Lukebakio; Duran. A disp.: Soares, Lenglet, Barrenechea, Pavlidis, Manu Silva, Barreiro, Echeverri, Cabral, Prestianni, Rafa Silva, Schjelderup, Dahl. All.: Marco Silva.

MILAN-BENFICA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Gillett
Assistenti: Davies, Greenhalgh
IV: Harrington
VAR: Attwell
AVAR: Kwiatkowski

DOVE VEDERE MILAN-BENFICA
Milan-Benfica, mercoledì 16 settembre 2026
Ore: 21:00
Stadio: San Siro
TV: SkySport
Streaming: SkyGO, NOWtv
Web: diretta testuale su MilanNews.it