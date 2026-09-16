Florenzi: "Se ogni volta si fanno due cambi al 45’ c’è qualcosa di sbagliato"

Florenzi: "Se ogni volta si fanno due cambi al 45’ c’è qualcosa di sbagliato"MilanNews.it
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Ieri alle 23:08News
di Manuel Del Vecchio
Florenzi critica le scelte iniziali di Amorim nella sconfitta di Europa League contro il Benfica

Il Milan perde male contro il Benfica dopo aver regalato ancora una volta la prima frazione di gioco agli avversari. Alessandro Florenzi, negli studi di Sky Sport, analizza così la partita di Europa League a San Siro. Amorim finisce nel mirino per l'ennesima formazione sbagliata contro avversari di livello.

Il Benfica è la squadra che tra le due ha fatto più cambi in partenza. Se ogni volta si fanno due cambi al 45’ c’è qualcosa di sbagliato prima. Non sempre riprendi la partita 2 pari come con la Lazio. Nel secondo tempo un pochino meglio, sì. Il trascinatore in questa squadra per me è Pulisic, bisogna partire con una sorta di base il prima possibile per cercare di mettere dentro il gioco di Amorim che si vede poco in questo momento”.