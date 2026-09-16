VIDEO MN - Anche Hutchinson e Cisse lasciano lo stadio

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Come riportato dalla redazione di MilanNews.it, i due rossoneri hanno lasciato da poco lo stadio

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it grazie al nostro inviato, i due rossoneri Omari Hutchinson e Alphadjo Cisse hanno appena lasciato San Siro dopo la sconfitta di questa sera contro il Benfica. Per i due giovani talenti, è stata una prova incolore, difficile sotto tutti i punti di vista. Per Hutchinson, l'esordio da titolare a San Siro poteva essere un punto di partenza, un nuovo inizio per provare a stupire dopo il bel secondo tempo di Roma contro la Lazio. Qualche giocata, e una conclusione alta dalla distanza, niente più.

Cisse è sicuramente un giocatore più pronto, nonostante la giovane età e poca esperienza in ambito internazionale. Nel primo tempo, il gioiellino rossonero ha provato a trovarsi con Ramos, duettando in pochi metri di campo disponibili. Anche per lui però, la prova è stata poco concreta e quindi sicuramente non sufficiente.