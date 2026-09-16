Live MN De Winter in conferenza: "Non c'è bisogno di arrabbiarsi, abbiamo fiducia nelle idee di Amorim"

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Koni De Winter, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Benfica, prima giornata della League Phase di Europa League.

Koni De Winter, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Benfica, sfida valida per la prima giornata della League Phase di Europa League. Segui in diretta le dichiarazioni del difensore rossonero con il live testuale su MilanNews.it.

Come mai questo spirito nel primo tempo come a Roma?

"Quando abbiamo la palla, la perdiamo troppo facile. Abbiamo perso fiducia. Hanno fatto il gol subito, si sono difesi in tanti e noi abbiamo trovato difficoltà a segnare."

Avete chiaro ciò che vi chiede Amorim?

"Siamo fiduciosi sulle idee del mister, ma abbiamo bisogno di più pazienza quando le cose non vanno nello giocare la palla tendando le giocate al momento opportuno. Non c'è bisogno di arrabbiarsi. Siamo tutti arrabbiati perché abbiamo perso la partita, ma siamo all'inizio della stagione. Quindi siamo fiduciosi e queste sconfitte servono anche per crescere".

Cosa vi chiede Amorim con la palla tra i piedi?

"Il mister ci dà una base, ma poi siamo noi sul campo che dobbiamo metterci intensità e creatività nel fare occasioni offensive. È questo che manca un po' ora"