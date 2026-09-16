Live MN SIlva in conferenza: "Amorim sa che, quando non gioca contro di me, tifo per lui. Verso San Siro ho detto ai giocatori che..."

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Marco Silva, allenatore del Benfica, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Benfica, prima giornata della League Phase di Europa League.

Marco Silva, allenatore del Benfica, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Benfica, sfida valida per la prima giornata della League Phase di Europa League. Segui in diretta le dichiarazioni del tecnico dei portoghese con il live testuale su MilanNews.it.

Una notte perfetta...

"Non è facile parlare di una notte perfetta, perché è molto difficile che ci sia la perfezione nel calcio e nella vita. È stata una notte bellissima per noi, senza dubbio. Sapevo chiaramente che stavo correndo dei rischi: quando si cambiano nove giocatori da una partita all'altra ci sono sempre grandi rischi, a prescindere dalla competizione. Che sia una Coppa di Portogallo, una Coppa di Lega o una gara di campionato, in una partita di questa dimensione i rischi sono altissimi. Dal punto di vista motivazionale sono un po' minori, perché naturalmente in una gara simile la motivazione è alle stelle e non c'è molto da fare per caricare i giocatori; c'è invece molto più lavoro tattico da svolgere. Da questo punto di vista i giocatori sono stati brillanti. Per questo dico che è stata una bellissima serata, ma non perfetta: abbiamo ancora molte cose da migliorare. Oggi lo abbiamo dimostrato di nuovo: dobbiamo avere la capacità di difendere un po' più alti rispetto a quanto fatto in alcuni momenti del secondo tempo e prendere decisioni diverse, che avrebbero potuto darci l'opportunità di creare ancora più occasioni. Questa è la realtà, ma voglio iniziare facendo i complimenti ai giocatori. Sono stati straordinari, anche in virtù di un atteggiamento un po' diverso. All'inizio della settimana avevamo iniziato a parlarne, dicendo che ci sono momenti in cui bisogna scendere in campo con un piglio differente. Oggi abbiamo presentato anche alcune questioni tattiche un po' diverse, specialmente nel posizionamento di Kaminski senza palla, e i giocatori sono stati straordinari nel capire tutto in soli due giorni di lavoro tra una partita e l'altra, riuscendo poi a metterlo in pratica. Il gol a inizio gara ci ha aiutato, inutile nasconderlo: segnare subito ci ha dato quella fiducia e quella tranquillità per affrontare la partita in un altro modo. Abbiamo sfruttato molto bene, soprattutto nel primo tempo, gli spazi concessi. Nel secondo tempo abbiamo perso qualche pallone di troppo che non dovevamo perdere, altrimenti avremmo creato ancora di più. Difensivamente siamo stati solidi: non abbiamo concesso molto al Milan, se non qualcosa in più nella ripresa. Mi aspettavo già un po' di stanchezza e mancanza di energia in alcuni interpreti, perché guardando la nostra squadra oggi, diversi calciatori giocavano novanta minuti per la prima volta. Lo stesso Kaminski non giocava da un po' di tempo, indipendentemente dal fatto che sia un giocatore molto fisico. Si è notata una certa mancanza di energia anche nel corso della gara. Sentivo che prima o poi sarebbe successo: non potevo fare tutte le sostituzioni, altrimenti ne avrei fatte ancora di più, ma la realtà è che nel complesso la squadra ha fatto un ottimo lavoro. Vincere contro il Milan non è facile. Il Benfica è un club enorme, così come lo è il Milan, ma la realtà è che è la prima volta che il Benfica batte il Milan in partite ufficiali. Abbiamo affrontato questo argomento anche nell'ultima riunione prima di partire per lo stadio. Ho avuto buone sensazioni, e una di queste è stata quando sono arrivato allo stadio per vedere il campo insieme ai giocatori: l'accoglienza che i tifosi del Benfica hanno riservato alla squadra in quel momento è stata qualcosa di speciale. Poter ricambiare con i tre punti è fantastico per noi. Riguardo al fatto di essere candidati o favoriti, non voglio entrarci. Ho detto durante la mia presentazione che un club come il Benfica, se si trova nella fase a gironi o nella fase campionato di Europa League, per la sua dimensione, pur essendocene altri di grande livello, deve presentarsi con grandi aspirazioni e ambizioni, e queste sono le nostre. Abbiamo già giocato sei partite per essere qui e ora non ha senso aver paura di giocare a calcio o temere di affrontare gli avversari come abbiamo fatto stasera. So bene che non sarà sempre così".

Non ha schierato oggi la formazione titolare... Ce l'ha in testa?

"Non l'ho dimostrato molto con la formazione titolare, ma ho alcune certezze. È ovvio che quando si schiera spesso lo stesso undici non lo si percepisce, ma è positivo avere dei dubbi e sono stati proprio i giocatori a insinuarmeli. Credo che tra uno o due mesi me ne creeranno ancora di più, perché molti di loro saranno a un livello fisico diverso: non ho il minimo dubbio al riguardo. E questo è un bene, è un bene per me, è esattamente ciò che desidero. Nella mia visione del calcio ha senso solo così: un club che affronta quattro competizioni e ha ambizioni in tutte e quattro non può contare soltanto su 13, 14 o 15 giocatori, non esiste. A volte i calciatori non lo comprendono del tutto, ma in certi momenti dobbiamo dimostrare loro che crediamo nelle loro qualità. Stasera è stata data loro proprio questa fiducia: non è facile fare così tanti cambiamenti e la loro risposta è stata eccellente. Mi lascia soddisfatto e mi metterà ancora più in difficoltà nelle scelte, non ho dubbi. Dal punto di vista strategico sapevamo che sarebbe stato importante avere entrambi i terzini un po' più bassi nella prima fase di costruzione. Nel primo tempo è stato evidente: trovavamo praticamente sempre i nostri terzini liberi quando invertivamo il giro palla. Abbiamo scelto questa soluzione per tutti questi motivi".

Com'è il rapporto con Amorim?

"È molto buono e lui sa perfettamente che, se non gioca contro di me, tiferò per lui, e naturalmente lui fa lo stesso. C'è un rispetto enorme tra di noi e quello che ci diciamo rimane tra noi. Non è stato nulla di straordinario, riguarda molto più questioni personali e familiari che la partita in sé. Per quanto riguarda l'altra questione, è molto semplice: abbiamo iniziato molto bene la fase a gironi o fase di lega dell'Europa League. Come ho detto, è stata una vittoria storica tra due grandi club europei che si sono già affrontati in finali europee, ma la realtà è che in gare ufficiali il Benfica non aveva mai vinto prima. Ci rimane l'ottimo sapore di esserci riusciti: tre punti e un inizio con il piede giusto in questa fase. So perfettamente che gruppo di lavoro ho con me. Hanno bisogno di fiducia, ma sono abbastanza umile da capire che siamo solo all'inizio. Abbiamo conquistato tre punti, ottenuto una bellissima vittoria e dato ottime sensazioni ai nostri tifosi in più di 5.000 qui a Milano, un dato straordinario. Tutti devono avere la calma sufficiente per comprendere quello che ho detto dopo la partita contro il Gil Vicente: abbiamo molte battaglie davanti a noi e non ho alcun dubbio che continueremo ad averne, pur avendo vinto questa partita."