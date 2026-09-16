MN - Musah predica calma: "Perso una partita per dettagli, siamo fiduciosi di poter migliorare"

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Le parole in esclusiva a MilanNews.it da parte di Yunus Musah, raggiunto così al termine della sconfitta contro il Benfica

Yunus Musah, al temrine della partita è stato incercettato in mix zone dal nostro inviato sul posto. Queste le sue considerazioni ai microfoni di MilanNews.it dopo la brutta partita e sconfitta contro il Benfica.

Dettagli da migliorare

"Dovremo aggiustare dei piccoli dettagli, soprattutto quando abbiamo la palla, avremmo dovuto tenere il Benfica chiuso nella propria area. Non ci sono troppe cose da cambiare, ma sono dei dettagli"

Testa alla prossima..

"Lavoreremo a testa alta come sempre, adesso pensiamo al Lecce perchè vogliamo andare alla pausa con una vittoria"

Gli errori si fanno pesanti sempre nei primi tempi

"E' vero, come ho detto prima questi dettagli fanno la differenza, oggi ci hanno fatto male in ripartenza. Lavoreremo su questo. Abbiamo giocato contro grandi squadre, normale che abbiano anche loro occasioni e a volte possono segnare. Studieremo meglio la partita e i nostri errori".