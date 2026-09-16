Benfica, Marco Silva: "Abbiamo fatto 9 cambi ma sono molto fiero della squadra"

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Marco Silva, allenatore del Benfica, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Milan per 2-0. Le sue parole:

Una serata storica per il Benfica, avete vinto per la prima volta contro il Milan con una squadra riserve:

“Sono molto fiero della squadra, devo congratularmi con loro per lo straordinario tattico che hanno fatto. Avevamo bisogno di gambe fresche ed energie ed è per questo che abbiamo fatto 9 cambi. So che comporta dei rischi, a prescindere dalla partita. La squadra ha risposto molto bene, non abbiamo concesso molto, abbiamo segnato, abbiamo preso palo. Ci è mancata un po’ di energia nel secondo tempo. Parliamo di due club enormi stasera, è la prima volta che vinciamo col Milan. Sono solo tre punti, ma il supporto fantastico dei nostri fan merita questo risultato. Questa vittoria è per loro”.