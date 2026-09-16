VIDEO MN - Luka Modric lascia San Siro dopo la sconfitta contro il Benfica

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E' un Milan che perde con merito al proprio esordio in Europa League in questa stagione. Questa sera il Benfica ha avuto vita facile in troppe occasioni, sfruttando i molti spazi concessi in ripartenza sia nel primo che nel secondo tempo. In mezzo al campo è mancato Luka Modric, con Amorim che ha preferito dare spazio alla coppia Jashari-Musah. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il campione croato ha lasciato da poco San Siro.

TABELLINO MILAN-BENFICA (0-2)

Marcatori: Lukebakio (B), Kaminski (B)

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Terracciano (46′ Gila), De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Jashari (73′ Rabiot), Bartesaghi (57′ Moreira); Hutchinson (46′ Pulisic), Cisse (57′ Saelemaekers); Ramos. A disposizione: Torriani, Estupiñan, Gabbia, Tomori, Loftus-Cheek, Modrić, Camarda. Allenatore Ruben Amorim

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Banjaqui, Circati, Araújo, El Karouani (88′ Dahl); Aursnes (71′ Barreiro), Palhinha; Lukébakio, Sudakov (71′ Prestianni), Kamiński (80′ Schjelderup); Durán (80′ Pavlidis). A disposizione: Soares, Lenglet, Barrenechea, Echeverri, M. Silva, Cabral, R. Silva. Allenatore Marco Silva



ARBITRO: Jarred Gillett (AUS)

AMMONITI: Pavlovic (M); El Karouani, Durán, Banjaqui, Barreiro (B)

NOTE: Spettatori 68.393. Angoli 10-1. Recupero 2′ pt e 4′ st.