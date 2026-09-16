VIDEO MN - Luka Modric lascia San Siro dopo la sconfitta contro il Benfica
E' un Milan che perde con merito al proprio esordio in Europa League in questa stagione. Questa sera il Benfica ha avuto vita facile in troppe occasioni, sfruttando i molti spazi concessi in ripartenza sia nel primo che nel secondo tempo. In mezzo al campo è mancato Luka Modric, con Amorim che ha preferito dare spazio alla coppia Jashari-Musah. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il campione croato ha lasciato da poco San Siro.
TABELLINO MILAN-BENFICA (0-2)
Marcatori: Lukebakio (B), Kaminski (B)
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Terracciano (46′ Gila), De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Jashari (73′ Rabiot), Bartesaghi (57′ Moreira); Hutchinson (46′ Pulisic), Cisse (57′ Saelemaekers); Ramos. A disposizione: Torriani, Estupiñan, Gabbia, Tomori, Loftus-Cheek, Modrić, Camarda. Allenatore Ruben Amorim
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Banjaqui, Circati, Araújo, El Karouani (88′ Dahl); Aursnes (71′ Barreiro), Palhinha; Lukébakio, Sudakov (71′ Prestianni), Kamiński (80′ Schjelderup); Durán (80′ Pavlidis). A disposizione: Soares, Lenglet, Barrenechea, Echeverri, M. Silva, Cabral, R. Silva. Allenatore Marco Silva
ARBITRO: Jarred Gillett (AUS)
AMMONITI: Pavlovic (M); El Karouani, Durán, Banjaqui, Barreiro (B)
NOTE: Spettatori 68.393. Angoli 10-1. Recupero 2′ pt e 4′ st.
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