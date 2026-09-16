Capello boccia tutti: "Ci sono tanti giocatori che giochicchiano, è un Milan che giochicchia"

vedi letture

Capello boccia totalmente il Milan dopo la sconfitta contro il Benfica in Europa League

Fabio Capello boccia totalmente Amorim e la squadra dopo la sconfitta di San Siro contro il Benfica. I portoghesi vincono agilmente 2-0 e il Milan, secondo Don Fabio, "giochicchia". Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport nel post partita:

“Se giochi senza Rabiot e Pulisic ma metti Hutchinson e Cisse, che non puntano e non vanno in profondità è difficile. Amorim parla di pressing e recupero in attacco: loro sono stati aggressivi, nel Milan non si è visto questa sera. Non si è visto niente di nuovo in questo Milan: grandi problemi a livello difensivo. Non si sono qualificati per la Champions perché non sanno difendere. Questa sera l’abbiamo visto ogni volta che l’avversario è partito in contropiede: non sanno trovare la giusta misura nel difendersi.

Ci sono tanti giocatori che giochicchiano, non c’è un’apertura elaborata o veloce, un cambio di campo. È un Milan che giochicchia. L’unica squadra che gioca con due attaccanti è l’Inter. Ci siamo dimenticati che si può giocare con due attaccanti?”