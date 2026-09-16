MIL-BEN (0-2): quinto ed ultimo cambio nel Milan, dentro Rabiot

MIL-BEN (0-2): quinto ed ultimo cambio nel Milan, dentro RabiotMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:25News
di Lorenzo De Angelis
Quinto ed ultimo cambio tra le file del Milan: fuori Jashari, dentro Rabiot

Quinto ed ultimo cambio nel Milan. Fuori Ardon Jashari, dentro Adrien Rabiot. Con questa sostituzione Ruben Amorim ha terminato al 74esimo tutti gli slot a disposizione. 

MILAN-VENEZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah; Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; G. Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Jashari, Comotto, Saelemakers, D. Moreira, Rabiot, Pulisic, Camarda. All: Ruben Amorim

VENEZIA (3-5-2): Stanković; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjić; Hainaut, Pérez, Busio, Bašić, Haps; Yeboah, Adams. A disp.: Grandi, Montipò; Correia, Gomes, Halhal, Sagrado; Dagasso, Fanne, Farji, Helgason, Panada, Sohm; Lauerbach, Okoro, Rrahmani. All.: Stroppa.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.