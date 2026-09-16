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MN - Milan-Benfica, il dato sulle presenze a San Siro: 68.393 biglietti venduti

MN - Milan-Benfica, il dato sulle presenze a San Siro: 68.393 biglietti vendutiMilanNews.it
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Ieri alle 22:26News
di Lorenzo De Angelis
Le presenze ufficiali a San Siro per Milan-Benfica comunicate dal club rossonero

Il Milan ha comunicato il dato definitivo degli spettatori presenti questa sera a San Siro per la gara contro il Benfica, valida per la 1^ giornata della League Phase di Europa League: sono stati venduti 68.393 biglietti, abbonamenti compresi.

MILAN-VENEZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah; Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; G. Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Jashari, Comotto, Saelemakers, D. Moreira, Rabiot, Pulisic, Camarda. All: Ruben Amorim

VENEZIA (3-5-2): Stanković; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjić; Hainaut, Pérez, Busio, Bašić, Haps; Yeboah, Adams. A disp.: Grandi, Montipò; Correia, Gomes, Halhal, Sagrado; Dagasso, Fanne, Farji, Helgason, Panada, Sohm; Lauerbach, Okoro, Rrahmani. All.: Stroppa.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.