Di Canio: "Ho seguito Amorim allo United, sta facendo le stesse scelte al Milan"

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Paolo Di Canio parla di Ruben Amorim ed il suo modo di lavorare, dallo United al Milan

Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport per il pre partita di Milan-Benfica, parla di Ruben Amorim. L'ex calciatore ha seguito con attenzione l'allenatore portoghese quando era sulla panchina del Manchester United e queste sono le sue considerazioni:

"Ho seguito il Manchester. Ha avuto lo stesso approccio lì. L’ho seguito, ogni intervista col sorriso, vogliamo vincere… Poi però nella sede delle scelte Amorim ha mandato fuori Leao. Allo United ha messo fuori rosa giocatori che non gli piacevano. Sta facendo le stesse scelte al Milan. Vuole creare un gruppo. Lui cerca un calcio dinamico. Cisse e Hutchinson dietro Ramos? Cisse accentrato non mi piace. Vuole la linea. Hutchinson può farlo di più anche se è un pò più farfallone. Ma li vedo più esterni. Anche Hutchinson è una furia poi è un pò farfallone. Bisognerà vedere se ha continuità. Modric? Quando vuoi pressare alto e vuoi prendere la metà campo avversaria, è difficile per lui".