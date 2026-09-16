Capello: "Non so se Amorim ha già capito chi sono i leader del Milan..."

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Fabio Capello presenta a Sky Sport la prima notte di Europa League

Fabio Capello ha parlato a Sky Sport, presentando la prima giornata di Europa League che vede in campo Milan e Juventus. Le sue dichiarazioni:

Milan e Juve devono puntare a vincere l’Europa League?

“Sono assolutamente d’accordo. Juve e Milan volevano giocare la Champions. Questa non è la Champions e questo è un motivo in più per provare a vincerlo. Tra l’altro, il Milan non l’ha mai vinto. E vincere questa coppa vorrebbe dire avere un posto sicuro in Champions League”.

Quanto è importante affidarsi ai leader?

“È importante avere un gruppo che vuole vincere e lottare: ci vogliono leader in campo e in spogliatoio che dicono che le cose vanno fatto bene. Spalletti ha qualche cosa in più, forse era Locatelli quello della Juve. Il Milan con Amorim… Non lo so se ha capito chi è che comanda e che può dargli qualcosa in più. Ci sono giocatori importanti che però stasera non giocano”.

Milan-Benfica, una partita europea storica…

“Hanno fatto la storia, famose per la loro capacità di giocare bene. Sarà una partita interessante sotto questo aspetto”.