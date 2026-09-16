Pochesci sul Milan: "Ha tutte mezzepunte che possono cambiare la partita"

vedi letture

Sandro Pochesci ha parlato del Milan che, dopo il pari in campionato contro la Lazio, saà impegnato stasera in Europa League contro il Benfica

Mister Sandro Pochesci, intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, ha parlato così della partita di questa sera del Milan contro il Benfica in Europa League: "E' vero che domenica ha fatto tre cambi a fine primo tempo, non ha chiaro Amorim ancora l'undici titolare ma è preoccupante, visto che è da più di un mese che lavora. Non riesce ancora ad inquadrare i titolari. Bisogna capire se ha azzeccato i cambi o ha sbagliato formazione titolare. Ora sta cambiando con un 4-2-3-1 che gli dà più equilibri. Penso che abbia un po' il problema poi dell'attaccante centrale, che deve sbloccarsi. Se non fai gol, poi subentrano altri problemi mentali".

Cosa aggiunge?

"Moreira entra e cambia la partita, Pulisic entra e la decide. II Milan ha tutte mezzepunte che possono cambiare la partita. Hanno una qualità impressionante. Hanno fatto 15' con la Lazio incredibile. A livello offensivo la squadra è ben predisposta. Rabiot per me è quello che deve mettere davanti alla difesa".