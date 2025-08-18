Benitez sul Milan: "Ha perso Reijnders e Theo, sono assenze che si avvertono. Però c'è Modric..."

Rafael Benitez, ex allenatore, tra le altre, di Liverpool e Napoli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan in vista del prossimo campionato di Serie A: "Il Milan ha la storia che parla per sé e un allenatore, Allegri, che ha riempito un’era in Italia con i suoi trionfi tanto in rossonero quanto con la Juventus. Ha perso Reijnders e Theo Hernandez, dal punto di vista tecnico e caratteriale sono assenze che si avvertono.

Però c’è Modric e per lui - classe cristallina - vale il discorso fatto per De Bruyne: ci possono essere pregiudizi, ripensando all’età dell’uno e dell’altro, ma ci sono calciatori che grazie al talento sanno sopperire eventualmente a qualche limite atletico lasciando correre il pallone. Ed è un bel vedere, tra tutti e due".

