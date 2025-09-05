Bennacer aveva rifiutato la Turchia e l'Arabia ma si è convinto per il campionato croato

(ANSA) - MILANO, 05 SET - David Odogu Wolfsburg Ismael Bennacer ricomincia dalla Croazia. Il centrocampista infatti vestirà la maglia della Dinamo Zagabria dove approda in prestito per una stagione. Là ritroverà Zvonimir Boban, presidente della Dinamo, che lo aveva acquistato quando era dirigente al Milan. "Siamo lieti di annunciare che il centrocampista dell'AC Milan e nazionale algerino Ismael Bennacer - si legge nella nota del club croato - andrà a rinforzare la GNK Dinamo! Dinamo e Milan hanno raggiunto un accordo per un prestito annuale con opzione di riscatto".

Bennacer aveva rifiutato la Turchia e l'Arabia ma si è convinto per il campionato croato. La formula del trasferimento è un prestito secco fino al 30 giugno con la Dinamo che dovrebbe pagare il 40% dello stipendio del giocatore. (ANSA).