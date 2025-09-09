Bergomi: "La Juve e il Napoli partono davanti per lo Scudetto, Roma, Inter e Milan sono leggermente sotto"

Beppe Bergomi, opinionista, si è così espresso a Radio CRC sulla Serie A: "Il Napoli ha lavorato bene nel corso di quest’estate. Gli azzurri hanno completato la rosa, allargando la base dei titolari. Il Napoli è una squadra molto forte e con Beukema, Noa Lang e i nuovi acquisti è una squadra molto fisica che ha anche giocatori da uno contro uno. Parliamoci chiaro: il Napoli è una squadra completa. Peccato solo per l’infortunio di Lukaku che in questa squadra sarebbe stato perfetto.

Kevin De Bruyne è un campione, ma dobbiamo dargli tempo per inserirsi in Italia. Inizialmente quando i giocatori arrivano dall’Inghilterra si impongono, poi incominciano a sentire la fatica a causa del fatto che il nostro calcio non è semplice e siamo molto più tattici. Napoli-Inter per lo scudetto? Attenzione alla Juventus! I bianconeri hanno operato bene sul mercato e con i nuovi acquisti di Openda e di Zhegrova la Juventus è una squadra forte. In più, la Juventus ha recuperato in difesa Bremer che è secondo me il difensore più forte che abbiamo in Italia e che può dare sicurezza alla squadra. Quando dai sicurezza ad una squadra, hai più chance di vincere. Lo abbiamo visto l’anno scorso con il Napoli, da noi vince chi prende meno gol. La Juventus e il Napoli partono davanti per lo scudetto, Roma, Inter e Milan possono partire leggermente sotto. Dopo di che, i pronostici sono fatti per essere smentiti, ma io vedo questo tipo di partenza quest’anno".