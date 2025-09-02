Bergomi: "La mia idea è che Allegri giocherà sempre con Leao, Pulisic e Saelemaekers"

Il mercato si è concluso, con il Milan che dopo due mesi e 10 giorni ha completato una grandissima quantità di operazioni: 10 in entrata e ben 27 in uscita. Una vera e propria rivoluzione per la squadra rossonera che adesso è affidata nelle mani di Massimiliano Allegri che avrà il compito di far sì che gli uomini che gli sono stati messi a disposizione riportino il club in alta quota, minimo la Champions League. In studio a Sky Sport 24, è intervenuto l'ex giocatore e opinionista Beppe Bergomi.

Le parole di Bergomi sul Milan: "Abbiamo visto un precampionato in cui Allegri ha impostato un certo tipo di squadra. La mia idea è che giocherà con Leao, Pulisic e Saelemaekers sempre. Rabiot importante: di piede sinistro, di inserimento e fisico. Rabiot è un giocatore box to box, ti da anche copertura. Bisognerà vedere se Allegri starà sempre con Modric davanti alla difesa dove può giocare Ricci e in cui c’è anche Jashari".