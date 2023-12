Bergomi: "La vita dei portieri è ingiusta, Maignan super e ragazzo serio"

Il Milan vince in casa del Newcastle ma deve rinunciare al percorso Europeo in Champions League. Nonostante la vittoria in rimonta al St James's Park grazie ai gol di Pulisic e Chukwueze, è il PSG a strappare un pass per gli ottavi. L'ingresso nella ripresa di Jovic, Okafor e Chukwueze ha portato i suoi frutti a Stefano Pioli, capace nel capire il giusto momento del match. La rete, di pregevole fattura, da parte dell'esterno nigeriano rossonero è stata la seconda consecutiva con il Milan e in Champions League, dopo quella siglata della sconfitta di San Siro contro il Dortmund.

Questo il commento di Beppe Bergomi a Sky Sport, che apre anche una parentesi su Mike Maignan: "Il Milan ha fatto un grande secondo tempo, tenuto a galla da un super portiere quale è Maignan. Dico sempre che la vita dei portieri è ingiusta, perchè fanno grandi parate e brutti errori, poi l'intervento che fa nel secondo tempo è clamoroso, è preso quasi in contro tempo e devia la palla sulla traversa: è un ragazzo serio che si allena sempre al massimo".