Bergomi: "Leao deve segnare di più, gioca troppo lontano dalla porta"

Il Milan è reduce dall'amaro pareggio contro il Bologna, con i rossoneri che non riusciti a conquistare i tre punti al termine di una buona partita, in grande parte giocata nella seconda frazione di gioco, sbagliando incredibilmente due calci di rigori, prima con Giroud e poi con Theo Hernandez. Prestazione di una prova tra luci e ombre, Rafa Leao, bravo nel guadagnarsi il secondo calcio di rigore con una "sgroppata" A tutto campo che ha ricordato molto quella effettuata nella passata stagione, in Champions League contro il Napoli. Dell'attuale rendimento del portoghese ha parlato così, a Sky Calcio Club, l'ex difensore dell'Inter, da anni celebre telecronista e opinionista, Giuseppe Bergomi.

Queste le sue parole su Leao: "Non ha bisogno di essere difeso, è un giocatore importante adesso e lui ne è consapevole. L'anno scorso ha segnato tanto, mi aspettavo quest'anno un rendimento migliore sotto porta. Anche Cristiano Ronaldo era partito così nel suo ruolo, poi però ha iniziato a segnare sempre e a lavorare su questo, Leao invece spesso gioca troppo lontano dalla porta".