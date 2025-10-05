Pulisic traccia la strada: "Il nostro obiettivo è tornare in Champions, e daremo tutto per riuscirci"

Nel corso della rubrica di DAZN "Storie di Serie A", il coach Dan Peterson ha intervistato la stella del Milan Christian Pulisic, toccando diversi temi, dal campionato ad Allegri, passando per le ambizioni personali, di squadra e tanto altro ancora.

Potresti entrare a far parte della storia del Milan. Ci hai mai pensato?

“No, non ci penso. Penso a questi nomi, gente irraggiungibile. Sono una fonte di ispirazione. Darò tutto per questa squadra, voglio vincere ed entrare a far parte della storia del Milan”.

Sulle ambizioni stagionali:

"Il nostro obiettivo è tornare sicuramente in Champions League. Fa strano vedere un club come il Milan non partecipare a questa competizione. Abbiamo una squadra forte e faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo”.

Sulla sfida contro la Juventus:

"Una delle squadre più forti in Italia, c’è sempre rivalità. Sarà una grande sfida, una gara tosta. Noi dovremo fare quello che stiamo facendo, sappiamo che non sarà facile. Speriamo di uscire con un buon risultato”.