Bertolucci: "Io sono sempre con Allegri: se dice che è un punto guadagnato, ha ragione"

vedi letture

Il Milan, dopo due vittorie consecutive, ha dovuto premere il pedale del freno e non è andato oltre l'1-1 contro il Genoa a San Siro: i rossoneri rimangono al secondo posto, conservando un punto di vantaggio sul Napoli terzo, ma perdono un po' di terreno dall'Inter - oggi a + 3 - e dalla Juventus e dalla Roma che si avvicinano a -3. Per commentare la sfida, nel corso di Tutti Convocati, programma in onda sulle frequenze di Radio 24, è stato invitato Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso rossonero.

Le parole di Paolo Bertolucci sulla situazione del Milan attuale, all'indomani del pareggio interno contro il Genoa: "Io sono sempre con Allegri, lui ha in mano la squadra, se dice che il pareggio all'ultimo col Genoa è un punto guadagnato ha ragione lui. Lo sappiamo che per completare il puzzle mancano 2-3 pezzi, ma per quest'anno continuiamo così"