Bianchi: "Se il Milan continua ad arrivare così spesso in area di rigore, Camarda è l'attaccante ideale"

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Rolando Bianchi, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a RadioTV Serie A su Francesco Camarda, attaccante del Milan.

Rolando Bianchi, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a RadioTV Serie A su Francesco Camarda, attaccante di riserva del Milan: "Io in Camarda ho una grandissima fiducia. È un’ottima alternativa. Secondo me è un attaccante che ha solo bisogno di continuità, e lo vedo come un’ottima risorsa a cui dare lo spazio per mostrare tutto il suo valore. Penso che debba avere la possibilità di esprimersi al meglio. Se il Milan riesce a strutturarsi come sta facendo, perché è una squadra che anche a livello atletico vedo molto frizzante e positiva, e se continua questa crescita arrivando più spesso in area di rigore, lui è l’attaccante ideale per sfruttarne il gioco e le caratteristiche".

LE PAROLE DI AMORIM SU CAMARDA

Gonçalo Ramos e Camarda non sono pochi per tre competizioni?

“Non voglio parlare prima che il mercato chiuda. Pensiamo che Camarda ha bisogno di spazio e di tempo, ma potremmo anche giocare con un falso nove. Io credo molto in Camarda e penso che dobbiamo avere lui e non altre opzioni. Aiutando Francesco, aiuto anche me stesso. Ramos è a un livello molto alto, ma Camarda ha bisogno di non sentirsi la terza scelta, ma la seconda così potrà essere pronto quando sarà chiamato in causa. Così si sentirà improtante. Si sta adattando al nostro gioco. Avrà spazio e ci sarà una differenza rispetto a Ramos, ma io credo tanto in lui, ma noi siamo in un nuovo progetto. Lui deve lottare per il posto a prescindere dall’età ed è un giocatore del Milan e crediamo molto in lui”.