Primo Piano VIDEO MN - L'arrivo a Linate Prime di Omari Hutchinson

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Il talento classe 2003 Omari Hutchinson è pronto a vestire la maglia del Milan. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, l'anglo-giamaicano è appena atterrato a Linate Prime. Il Milan potrà puntare su un esterno offensivo completo, evoluto in un trequartista mancino che ama partire da destra ma sa giocare sull’intero fronte d’attacco, e nel 3-4-2-1 di mister Ruben Amorim sembra naturalmente destinato ad occupare la posizione da numero 10 sulla destra. Lo abbiamo visto sopratutto nell'ultima partita casalinga contro il Venezia. Il Milan pecca di un vero e proprio fantasista in grado di agire dietro la punta e perchè no, anche sull'esterno.

Diego Moreira non centra nulla, Saelemaekers forse ancora meno, anche se decisivo nel finale di gara. Con Hutchinson il Milan sarà in grado di avere un vero e proprio jolly, oltre che un cambio offensivo e dalle piene caratteristiche chieste da Ruben Amorim. La trattativa con il Nottingham prevede un prestito oneroso molto alto, superiore ai 4 milioni di euro e con un diritto di riscatto fissato a una cifra superiore ai 40 milioni di euro.