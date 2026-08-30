News
VIDEO MN - Hutchinson arrivato al Melia: il suo programma per domani
Come riportato dalla redazione di MilanNews.it e quindi dal nostro inviato sul posto, il nuovo jolly offensivo del Milan Omari Hutchinson è appena arrivato all’Hotel Melia dove passerà la notte. Domani la prima giornata da giocatore del Milan, tra visite mediche, idoneità sportiva e ovviamente firma sul contratto. I rossoneri acquistano, seppur con un prestito oneroso con diritto di riscatto, un vero e proprio trequartista di qualità, in grado di agire su tutto il fronte offensivo.
L'anglo-giamaicano è considerato un talento in Premier League, forse non ancora sbocciato del tutto. La sua nuova esperienza in rossonero lo potrà aiutare a consacrarsi (si spera) in un campionato così diverso da quello inglese.
Pubblicità
News
Bellinazzo: "Il Milan, considerando il rendimento di Leao nelle ultime stagioni, secondo me ha fatto un buon affare"
Note positive, ma troppi rischi. Squadra incompleta. Il difensore è fondamentale. Ramos è un vero 9. Bravo Chukwuezedi Andrea Longoni
Le più lette
1 Notizie calciomercato Milan: la giornata LIVE! Hutchinson al Melia, domani la firma, dubbio difensore, Gimenez va a Porto
4 Proposti diversi difensori al Milan, ma Cardinale ha altre idee e altri obiettivi. Anche se Amorim...
Primo Piano
CalciomercatoProposti diversi difensori al Milan, ma Cardinale ha altre idee e altri obiettivi. Anche se Amorim...
Primo PianoCalciomercato Milan in corso, ma occhio ai cambi in dirigenza: avvicendamento Krosche-Almstadt?
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Il tributo a Franco Baresi e il primo goal di Gonçalo Ramos... Inizia così il dopo Leao
Luca SerafiniLeao, un enorme rimpianto. Bene gli acquisti (ne mancano un paio), ma gli esuberi sono errori gravi. Non pressate Cisse
Franco OrdinePerché va puntellata la difesa. Se Leao resta è un problema. RedBird in DAZN vuol dire…
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com