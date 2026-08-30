News VIDEO MN - Hutchinson arrivato al Melia: il suo programma per domani

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Come riportato dalla redazione di MilanNews.it e quindi dal nostro inviato sul posto, il nuovo jolly offensivo del Milan Omari Hutchinson è appena arrivato all’Hotel Melia dove passerà la notte. Domani la prima giornata da giocatore del Milan, tra visite mediche, idoneità sportiva e ovviamente firma sul contratto. I rossoneri acquistano, seppur con un prestito oneroso con diritto di riscatto, un vero e proprio trequartista di qualità, in grado di agire su tutto il fronte offensivo.

L'anglo-giamaicano è considerato un talento in Premier League, forse non ancora sbocciato del tutto. La sua nuova esperienza in rossonero lo potrà aiutare a consacrarsi (si spera) in un campionato così diverso da quello inglese.