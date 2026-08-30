Serie A: Allegri perde in casa, il Como espugna il Maradona
Al Maradona succede tutto nel bellissimo primo tempo tra Napoli e Como, seconda giornata di campionato molto combattuta. Il Como di Fabregas passa al 17' con Baturina, bravo a finalizzare un'iniziativa personale di Diao sulla destra. Risposta dei padroni di casa con Hojlund, che si gira benissimo al limite dell'area e scocca un sinistro perfetto. Il Napoli però pasticcia in costruzione e regala a Douvikas la chance del nuovo vantaggio. Nella ripresa gli azzurri spingono, ma la squadra di Fabregas si difende bene e trova la prima vittoria stagionale. Gol annullato a Lobotka al 95' per la rabbia di Massimiliano Allegri.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA:
Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo i risultati del sabato di Serie A, che ha visto Juventus, Frosinone, Udinese e Sassuolo vincere le rispettive partite.
LA CLASSIFICA DI SERIE A AGGIORNATA
Milan 6*
Juventus 6*
Udinese 4*
Como 4*
Roma 3
Inter 3
Frosinone 3*
Lecce 3
Napoli 3*
Atalanta 3
Cagliari 3
Lazio 3
Sassuolo 3*
Bologna 1
Torino 0 *
Genoa 0
Parma 0 *
Monza 0 *
Venezia 0*
Fiorentina 0*
*Una partita in più
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