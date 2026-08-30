Serie A: Allegri perde in casa, il Como espugna il Maradona

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Al Maradona succede tutto nel bellissimo primo tempo tra Napoli e Como, seconda giornata di campionato molto combattuta. Il Como di Fabregas passa al 17' con Baturina, bravo a finalizzare un'iniziativa personale di Diao sulla destra. Risposta dei padroni di casa con Hojlund, che si gira benissimo al limite dell'area e scocca un sinistro perfetto. Il Napoli però pasticcia in costruzione e regala a Douvikas la chance del nuovo vantaggio. Nella ripresa gli azzurri spingono, ma la squadra di Fabregas si difende bene e trova la prima vittoria stagionale. Gol annullato a Lobotka al 95' per la rabbia di Massimiliano Allegri.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA:

Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo i risultati del sabato di Serie A, che ha visto Juventus, Frosinone, Udinese e Sassuolo vincere le rispettive partite.

LA CLASSIFICA DI SERIE A AGGIORNATA

Milan 6*

Juventus 6*

Udinese 4*

Como 4*

Roma 3

Inter 3

Frosinone 3*

Lecce 3

Napoli 3*

Atalanta 3

Cagliari 3

Lazio 3

Sassuolo 3*

Bologna 1

Torino 0 *

Genoa 0

Parma 0 *

Monza 0 *

Venezia 0*

Fiorentina 0*

*Una partita in più