MN - Omari Hutchinson in Italia: è atterrato ora a Linate

MN - Omari Hutchinson in Italia: è atterrato ora a LinateMilanNews.it
Oggi alle 20:12News
di Niccolò Crespi
fonte Lorenzo De Angelis

Omari Hutchinson è pronto a vestire la maglia rossonera. Il talento anglo-giamaicano, come appreso dalla redazione di MilanNews.it è appena atterrato a Linate Prime, pronto a unirsi al Milan in prestito. Infatti, la trattativa con il Nottingham prevede un prestito oneroso molto alto, superiore ai 4 milioni di euro e con un diritto di riscatto fissato a una cifra superiore ai 40 milioni di euro.