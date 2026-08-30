MN - Omari Hutchinson in Italia: è atterrato ora a Linate
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Omari Hutchinson è pronto a vestire la maglia rossonera. Il talento anglo-giamaicano, come appreso dalla redazione di MilanNews.it è appena atterrato a Linate Prime, pronto a unirsi al Milan in prestito. Infatti, la trattativa con il Nottingham prevede un prestito oneroso molto alto, superiore ai 4 milioni di euro e con un diritto di riscatto fissato a una cifra superiore ai 40 milioni di euro.
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Note positive, ma troppi rischi. Squadra incompleta. Il difensore è fondamentale. Ramos è un vero 9. Bravo Chukwuezedi Andrea Longoni
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