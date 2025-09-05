Bianchin descrive Odogu: "Sorridente oltre ogni altra cosa: lo precede, contagia ogni risposta, soprattutto quando parla del Milan"

Luca Bianchin, giornalista, ha descritto su gazzetta.it la conferenza stampa di David Odogu: "Odogu è sorridente oltre ogni altra cosa: il sorriso lo precede, contagia ogni risposta. Se sia solo il momento – dalle giovanili del Wolfsburg al Milan senza passare dal via – oppure un atteggiamento abituale, lo capiremo col tempo. Per ora sorride quando parla del Milan, quando immagina la stagione, quando si descrive. “Sono un difensore centrale, mi piace difendere, colpire di testa, organizzare la difesa e vincere i duelli. Sono molto aggressivo, fisico, voglio vincere sempre. Fuori dal campo credo in Dio e gioco a tutti gli sport, anche a tennistavolo”. Si capisce che la vita lo ha travolto, lo ha portato in un altro mondo in 24 ore… e l’idea gli piace: “Non ho saputo nulla del Milan fino a 24 ore dalla fine del mercato, quando il mio agente mi ha chiamato per dire che c’era un interesse. Sono felice che tutto sia andato bene, è stato molto sorprendente anche per me'

Il prossimo passo è convincere Allegri, che a Boateng ha cambiato la vita: “So che Allegri è uno specialista della difesa, sono molto motivato a imparare da lui. Posso giocare in una linea a tre o a quattro e voglio essere un leader in campo”. David durante il Mondiale Under 17 studiava per passare gli esami di storia e geografia ma ora no, ha finito le superiori e messo in pausa la scuola. Prossima materia da studiare, la Serie A".