Bianchin: "Ora Modric giocherà sempre? Allegri in conferenza a Firenze ha dato la spiegazione ufficiale"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Luka Modric e i suoi numeri altamente decisivi nei risultati e nelle prestazioni del Milan: "Modric ora giocherà sempre? Allegri in conferenza stampa a Firenze ha dato la spiegazione ufficiale: "Nel primo tempo abbiamo speso molto, c'era bisogno di dare minutaggio ad alcuni e far riposare chi fin qui aveva giocato di più. C'è bisogno di tutti, non possiamo andare avanti con undici giocatori". Sì, ma qualcuno, come per Orwell, è più uguale degli altri. E allora, Modric tornerà sicuramente titolare a Como, potrebbe prendere un'altra pausa contro il Lecce e poi tirerà dritto: se sarà in condizione di allacciarsi le scarpe, giocherà sempre.

Modric non si riduce ai numeri ma per un dato si possono spendere 30 secondi. Il Milan, con lui titolare, ha fatto 39 punti in 18 giornate: 2,17 in media a partita. Allegri invece ha cominciato cinque partite senza il suo numero 14: le tre di Coppa Italia (vittorie agevoli con Bari e Lecce, sconfitta con la Lazio), la semifinale di Supercoppa con il Napoli e questo Fiorentina-Milan di domenica pomeriggio. In media, sono arrivati 1,4 punti. Significa che tra avere Modric in formazione e non averlo ci sono 0,77 punti di differenza".