Biasin dà il voto al mercato: stessa valutazione per Milan e Inter

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale su TMW pubblicando la sua personale valutazione al mercato del Milan, a cui attribuisce un 6: "Mercato eccellente in uscita (oltre 200 milioni di palanche), molto più confuso in entrata. Troppi i 60 (e più) milioni investiti per Ricci e Jashari, non perché non siano buoni giocatori, ma in quanto alternativi a Modric. Confusione generale anche in attacco, con il piano tattico che è cambiato così come i “papabili”. Alla fine ti ritrovi con Leao e Pulisic invitati a trasformarsi in prime punte e Gimenez invitato a essere un “di più” pur avendo dimostrato di avere un buon potenziale. Morale? Annata segnata? Neanche per idea. Il mercato sarà pure stato delirante ma, alla fine, ha consegnato ad Allegri una rosa all’altezza dell’unico impegno settimanale e destinata a fare bene se non benissimo (ottimo Rabiot in chiusura). Manca qualche alternativa dietro, è vero, ma sembra un problema comune a tante squadre".

Stesso voto anche per l'Inter:

"Buone le scelte giovani che, ovvio, andranno pesate ma già così vanno ad accrescere in maniera importante il reparto “seconde linee” (nella speranza che presto possano diventare “prime linee”). Bene anche aver trattenuto tutti i pezzi pregiati della rosa. E quindi Bastoni. E quindi Lautaro. E quindi Barella. E quindi Dumfries (sospiro di sollievo a clausola scaduta). Poi ci sono i lati negativi di una sessione che nella seconda parte è parsa decisamente turbolenta. Ecco, al netto delle questioni tecniche, la sensazione è che all’Inter abbiano sottovalutato la questione ambientale. Una squadra reduce da un finale di stagione sportivamente “drammatico” aveva bisogno di una scossa emotiva, ovvero quantomeno di un colpo di mercato ad effetto, anche a costo di andare contro i propri principi di logica e gestione. E quel colpo quest’estate andava fatto a prescindere, in particolare dopo averlo fatto assaporare alla piazza. Se tu fai intendere che arriverà un giocatore importante, ma poi quel giocatore non arriva (Akanji per Pavard è solo una questione di impellente necessità), diventa difficile far digerire una strategia diametralmente opposta, quella della “linea giovane”, a meno che tutto non vada subito per il verso giusto. Viceversa, al primo inciampo ti devi aspettare che la gente si incazzi, perché gli avevi fatto intendere una cosa (giovani + un colpaccio) e poi gliene hai presentata un’altra (giovani e stop). La squadra - ma qui siamo nel campo dei giudizi personali - resta potenzialmente molto forte, ma adesso è tenuta a fare uno sforzo doppio: se prima doveva dimostrare quel che vale solo agli avversari, ora dovrà convincere anche i suoi stessi tifosi".