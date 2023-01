Biasin non ha dubbi: "A Milano non lo vogliono il nuovo stadio, Milan e Inter vadano altrove"

MilanNews.it

Il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto alla trasmissione "Tutti convocati" su Radio 24, ha parlato così della questione del nuovo stadio di Milan e Inter: "Il Comune non vedeva l'ora di trovare l'appiglio per dare la colpa a qualcun altro, è arrivato Sgarbi col vincolo. Non lo vogliono fare lo stadio a Milano, punto. Quindi andate altrove".