Biasin sicuro: “Scelta dell’allenatore sembra fatta, la prima buona notizia per i milanisti”

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Biasin afferma che la scelta dell’allenatore che dovrebbe essere ricaduta su Glasner è una buona notizia perché almeno è una prima risposta alle tante domande relative alla prossima stagione.

Durante l'ultima puntata di È sempre derby, il noto giornalista Fabrizio Biasin si è espresso in merito a quello che sta succedendo in queste ultime settimane in casa Milan. Queste le sue parole.

“Sì, allora sembra che il Milan abbia scelto, abbia deciso a chi affidare la panchina, probabilmente ha fatto un po' di giri qua e là, sapevamo che c'era Iraola poi si sono sondate un po' di piste. Adesso la decisione mi sembra abbastanza netta e presa e mi sembra anche che si sia deciso di procedere a prescindere da quello che poi capiterà con Rangnick, che teoricamente era lo sponsor di questo allenatore. Cioè mi sembra una scelta a prescindere e quindi questa certamente è una buona notizia per i tifosi del Milan che da due settimane si sentono un pochino in balia degli eventi, un po' abbandonati a loro stessi".