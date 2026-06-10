Biasin sicuro: “Scelta dell’allenatore sembra fatta, la prima buona notizia per i milanisti”
Durante l'ultima puntata di È sempre derby, il noto giornalista Fabrizio Biasin si è espresso in merito a quello che sta succedendo in queste ultime settimane in casa Milan. Queste le sue parole.
“Sì, allora sembra che il Milan abbia scelto, abbia deciso a chi affidare la panchina, probabilmente ha fatto un po' di giri qua e là, sapevamo che c'era Iraola poi si sono sondate un po' di piste. Adesso la decisione mi sembra abbastanza netta e presa e mi sembra anche che si sia deciso di procedere a prescindere da quello che poi capiterà con Rangnick, che teoricamente era lo sponsor di questo allenatore. Cioè mi sembra una scelta a prescindere e quindi questa certamente è una buona notizia per i tifosi del Milan che da due settimane si sentono un pochino in balia degli eventi, un po' abbandonati a loro stessi".
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