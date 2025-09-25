Biasin su Open VAR: "Lodevoli le spiegazioni, ma il tutto non deve tradursi in attenuante o giustificazione"
Nel suo consueto editoriale su TMW, Fabrizio Biasin ha parlato così del caos arbitri e Var: "Ogni settimana Rocchi va in tv a spiegare taluni scempi arbitrali e ammette colpe e responsabilità. Questa cosa è lodevole, perché dimostra la buona volontà del designatore nel voler togliere quella orrenda barriera tra fischietti e resto del mondo. E però il tutto non deve tradursi in attenuante o giustificazione.
Cioè, ok l’ammissione di colpevolezza, ma poi è bene che in qualche maniera si riescano a limitare certi sfondoni da matita rossa (in Verona-Juve due clamorosi, uno in fila all’altro). Secondo e ultimo appunto: la dicitura “l’arbitro Tizio per punizione è stato retrocesso in B” non ha mica tanto senso. Cioè, siccome ha fatto danni in A lo spediamo a far danni in B? Come se in B non avessero pari diritti di giustizia e serenità? Se un arbitro necessita di riposo, banalmente, riposa. O no?"
