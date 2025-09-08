Bizzotto: "Giocatori come Modric o De Bruyne in Serie A? E' un po' la spia della relativa competitività del calcio in Italia"

Sulle scelte del Milan e non solo è intervenuto così Stefano Bizzotto, voce e volto storico della RAI, attraverso le colonne de Il Tirreno ha analizzato i temi principali della nuova Serie A. Ecco un estratto delle sue interessanti dichiarazioni:

Sulla scelta di molti club di Serie A di puntare su giocatori avanti con l'età:

"Puntare sui giocatori maturi e ingaggiarli nonostante l'età avanzata e una costante in Italia. Lo fa il Pisa come lo fa il Milan con Modric o la Fiorentina con Dzeko. Lo stesso De Bruyne, in effetti, rientra in questo contesto. Hanno superato abbondantemente i trent'anni e le società puntano sulla loro esperienza. Anche se io ho la sensazione che questo sia un po' la spia della relativa competitività del campionato italiano".