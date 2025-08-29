Bojinov su Nkunku: "Non so Allegri cosa potrebbe chiedere di più"

Nella puntata di giovedì sera di Calciomercato - L'Originale, in onda tutte le sere durante la sessione estiva su Sky Sport 24, è intervenuto l'ex calciatore di Serie A Valery Bojinov che ha detto la sua sull'arrivo del nuovo acquisto rossonero Cristopher Nkunku, atterrato a Milano all'areoporto di Milano Linate nella serata proprio durante la trasmissione televisiva. Un giudizio complessivamente positivo per il giocatore francese che arriva per rinforzare il reparto avanzato del Diavolo.

Le parole di Valery Bojinov su Cristopher Nkunku, nuovo acquisto del Milan: "Nkunku secondo me non è tanto una prima punta ma più un trequartista e un esterno può giocare in tutti e tre i ruoli. Ha numeri importanti, con tanti gol anche se non questo ultimo anno. Ha tecnica, velocità, è molto esplosivo e vede la porta che è importante. Non so Allegri cosa potrebbe chiedere di più".